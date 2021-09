Jacobelli: “Inter, per Inzaghi ottime alternative a Lukaku. Allegri senza CR7…”

Le parole del direttore di TuttoSport a proposito della partenza dei due big dal nostro campionato

Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo hanno lasciato la Serie A. Un po' a sorpresa, i due attaccanti si sono dileguati ad agosto inoltrato, salutando senza troppo dispiacere Inter e Juventus. Ma come sono stati sostituiti? Di questo ha parlato Xavier Jacobelli nel suo intervento per TMW: "Lukaku è stato un giocatore fondamentale, ma almeno Inzaghi dal mercato ha avuto ottime alternative come Dzeko e Correa. Senza Ronaldo Allegri ha Dybala e Morata, oltre al giovane Kaio Jorge".