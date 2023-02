Jacobelli: “Inter, Inzaghi sta facendo cose meravigliose con una società che…”

Invece, dopo il gennaio nero dei campioni in carica, chiede loro un’impennata d’orgoglio proprio nella sfida a una squadra in salute che aspetta sempre Lukaku, eppure ha un Lautaro mondiale, elettrizzato dal titolo iridato; che, sia pure faticosamente, sta metabolizzando il lungo addio di Skriniar; che ha in Darmian il jolly ambito da ogni allenatore, tanto vistosa è la sua duttilità tattica e altrettanto prezioso il rendimento in ogni ruolo a lui affidato. Simone Inzaghi sta facendo cose meravigliose alla guida di una squadra la cui società corre quotidianamente sul filo dell’incertezza riguardo il futuro di Suning.