Jacobelli: “Inter, Inzaghi ha lucidità e nervi saldi. E’ un grande allenatore”

Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della vittoria dell'Inter in Repubblica Ceca.

Queste le sue considerazioni nell'ultimo intervento in radio: "L’Inter è sembrata consapevole di poter valere anche in Champions League. Simone Inzaghi sta dimostrando nervi saldi, lucidità e capacità di gestire la squadra in un momento così complicato, specialmente dopo le sconfitte con Milan e Bayern. Il calcio moderno spesso brucia i suoi protagonisti, ma Inzaghi ha dimostrato di essere un grande allenatore. Importante in questo contesto anche Edin Dzeko, che ha mostrato ieri quanto sia ancora importante."