Jacobelli: “Inter-Napoli gara che vale soprattutto per i nerazzurri. Una sconfitta…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato del big match Inter-Napoli in programma mercoledì 4 gennaio. "Sarà un confronto importante. Le indicazioni che stanno scaturendo dai test attuali devono essere considerati di un valore relativo".

"E' come se fossimo all'estate scorsa, quindi quando si fa un grande lavoro atletico. Inter-Napoli è una partita che vale soprattutto per l'Inter. In caso di sconfitta il sogno di rimonta credo si allontanerebbe. Il Napoli, godendo di questo vantaggio, può affrontare questo scontro al vertice con uno spirito diverso. Ma l'incertezza regna sovrana".