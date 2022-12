Jacobelli: “Inter, ecco il primo obiettivo di Inzaghi. Gennaio mese chiave”

Focus anche sull'Inter da parte di Xavier Jacobelli sul Corriere dello Sport di oggi. Questa la riflessione sulle priorità ora in casa nerazzurra: "Salvare il soldato Lukaku: è questo il primo obiettivo di Simone Inzaghi dopo il disastroso mondiale di Romelu, naufragato con i Diavoli Rossi, ex Generazione d’Oro riscopertasi di latta. Qui sta il punto focale della ripartenza Inter, attesa il 4 gennaio dalla grande sfida con il Napoli, partita da dentro o fuori per i nerazzurri".

Importante partire subito col piede giusto. Tra certezze e situazioni da verificare. Spiega infatti Jacobelli: "Essi scontano sempre 11 punti di distacco dalla capolista, hanno un gran bisogno di ritrovare Lukaku prima maniera ma riabbracciano Lautaro campione del mondo; Brozovic medaglia di bronzo mentre Dumfries in Qatar ha fatto una figura splendida tanto da scatenare gli appetiti della Premier già per gennaio, al contrario di De Vrij, convitato di pietra in Qatar. I test con Gzira, Salisburgo e Betis sono stati confortanti; le preoccupazioni sono legate alla tendinite di Correa e alla valutazione dei tempi di recupero di D’Ambrosio. Gennaio sarà un mese chiave per l’Inter perché in palio ci sarà anche la Supercoppa da contendere al Milan in Arabia Saudita".