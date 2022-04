Jacobelli: “Inter-Roma? Se Mourinho vince, tante cose cambiano per lo scudetto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Roma di domani sera

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Roma di domani sera: "Inter e Roma arrivano con grande entusiasmo a questa sfida. In caso di vittoria della Roma tante cose cambierebbero sulla corsa scudetto e non solo. Mkhitaryan è un punto fisso di questa squadra e il suo rientro dal primo minuto può essere fondamentale".