Jacobelli: “L’Inter recuperi serenità. Juventus? Numeri impietosi: mi chiedo…”

Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, ai microfoni di TMW Radio ha parlato del momento di difficoltà di Inter e Juventus. Queste le sue considerazioni: “Per Allegri e Inzaghi è meglio riordinare le idee e capire esattamente cosa non va. L'Inter deve recuperare la serenità perduta, la Juventus invece ha numeri impietosi tra campionato e Champions. E' una squadra che non ha gioco, identità e anima. E poi mi chiedo perché Bonucci sia stato messo in panchina a Monza. Perché forse ha detto la verità e si è stufato di una Juve sulle montagne russe, ma lo è ancora".