Jacobelli: “Italia, ci sono anche note positive. Donnarumma? Sarebbe anche il caso di…”

“Sapevamo che la strada per ricostruire la Nazionale sarebbe stata in salita. Le prime tre partite di Nations League avevano alimentato ottimismo, ieri contro la Germania c’è stata un’eccessiva sperimentazione. Poi ovviamente c’è la qualità degli avversari, che non vivevano un buon momento, erano reduci da 4 pareggi consecutivi, ma rimangono lo stesso tra i favoriti del prossimo mondiale. L’Italia non prendeva 5 gol dalla Germania dal ‘39".