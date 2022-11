Jacobelli: “Juve-Inter decisiva per entrambe. Chi perde è perduto”

Queste le sue considerazioni: "La Juventus accusa tredici punti di distacco dal Napoli, l’Inter ne conta undici. Sono sufficienti questi rilievi per capire quanto il derby d’Italia stasera sia decisivo per Allegri e per Inzaghi. Chi lo perde è perduto, poiché il pareggio non serve né all’uno né all’altro. Questa è la stagione più anomala di sempre, per via di un mondiale preinvernale che mai e poi mai avrebbero dovuto autorizzare il buon senso e l’amore, quello vero, per il calcio. Dicono che il 4 gennaio ripartirà un torneo tutto diverso da quello che si fermerà il 13 novembre. Può darsi. Intanto, il Napoli vola mentre Juve e Inter hanno il respiro affannoso di chi prova a inseguire epperò non riesce nemmeno a ridurre lo svantaggio.