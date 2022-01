Jacobelli: “Lukaku? Un autogol. Un solo modo per far pace con i tifosi Chelsea”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle parole degli ultimi giorni del belga

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha commentato quanto accaduto attorno a Romelu Lukaku negli ultimi giorni: “Anche i cannonieri del suo calibro possono segnare un autogol, in questo caso mediatico. Il Chelsea non si è lasciato scalfire, abbiamo visto la scelta di Tuchel di escluderlo contro il Liverpool. Mi piacerebbe vedere questo allenatore in Italia, ancora una volta - per come ha gestito un caso simile - ha dimostrato di essere uno dei migliori in circolazione. Lukaku adesso ha soltanto un modo per fare pace con i tifosi del Chelsea, ovvero segnare tantissimi gol”.