C'è stato evidentemente un momento in cui gli scenari sarebbero potuti cambiare. Davide Frattesi è rimasto all'Inter perché lo ha voluto, ma anche perché il club ha deciso fermamente di tenerlo. Quindi non perché mancassero club interessati, anzi. Guardandosi negli occhi, però, le parti hanno deciso in maniera convinta di proseguire insieme. Lo sottolinea anche Libero in edicola stamattina:

"Quest’estate è stato l’oggetto del desiderio di Roma e soprattutto della Juventus. L’Inter non ha voluto sentire storie e il centrocampista è rimasto alla corte di Inzaghi. Ma, a differenza della Nazionale, gli spazi per lui in maglia nerazzurra sono sempre stati minori. È anche vero che la pausa campionato restituirà all’Inter un giocatore ancora più carico che però come titolare, per ora, è chiuso da Barella e Mkhitaryan. In più con l’arrivo di Zielinski ci sarà ancora più da sgomitare".