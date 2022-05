Jacobelli: “Mourinho ha gettato le basi per una grande Roma. Ora vedremo…”

Le parole del giornalista: "Comunque vada la finale, Mourinho ha gettato le basi per una grande Roma"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport, ha parlato così della stagione della Roma di Jose Mourinho: "Comunque vada la finale, Mourinho ha gettato le basi per una grande Roma. Ora vedremo le mosse sul mercato. Voglio sottolineare il lavoro fatto dai Friedkin che non hanno mai voluto le luci del palcoscenico. Hanno grande sensibilità nei confronti di una tifoseria che la meritava".