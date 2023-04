Jacobelli sicuro: “Mourinho ha cambiato le sorti della Roma”

Le parole del giornalista: "Lo Special One ha un'eccezionale capacità di leggere partite come quella di ieri sera"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così del passaggio del turno in Europa League ottenuto ieri dalla Roma: “Mourinho ha cambiato le sorti della Roma. Lui è grande non solo per i risultati ottenuti in campo, ma per la eccezionale capacità di leggere partite come quella di ieri sera".