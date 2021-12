Jacobelli: “Alla Roma servirà la gara perfetta, Inter in stato di grazia. Inzaghi ha…”

Le parole del giornalista sul big match dell'Olimpico

Intervenuto sulle frequenze di RadioRadio Mattino 104.5, Xavier Jacobelli ha parlato del big match tra Roma-Inter in programma domani all'Olimpico. Questo il commento del giornalista: "Servirà la partita perfetta per la Roma perché l’Inter è in stato di grazia. Si sfidano il migliore attacco, l’Inter, e una delle migliori difesa. La Roma ha mancato il salto di qualità a Bologna per confermare quello che di positivo si era visto nelle partite precedenti. Inzaghi ha rivalutato la componente italiana della rosa, precedentemente l’Inter ci aveva abituato ad una predominanza di giocatori stranieri".