Jacobelli: “Roma-Inter? Nerazzurri favoriti, ma la squadra di Mourinho darà…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così in vista di Roma-Inter di questa sera: "La Roma è quinta in classifica ma i giudizi si danno alla 38esima di campionato e non alla 15esima. Questa è una partita che farà vedere se la Roma avrà la capacità di fronteggiare l'emergenza che la sta assillando. La partita sulla carta vede l'Inter favorita ma io credo che la squadra di Mourinho darà prova di una partita d'orgoglio nonostante l'indisponibilità di alcuni suoi giocatori importanti. Mi aspetto una grande prova da parte della Roma".