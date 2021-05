Jacobelli: “Inter, scudetto ultrameritato. Trionfo ascritto ad uno sforzo collettivo”

Le parole del direttore di Tuttosport: "E' un titolo che premia il lavoro di Conte: ha vinto nel modo migliore e nel modo che rende onore agli sforzi della squadra"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: "Scudetto ultrameritato, ha legittimato partita dopo partita un trionfo ascritto ad uno sforzo collettivo: da Conte ai giocatori, da Marotta ad Antonello. A Zhang e alla proprietà, nonostante gli ultimi mesi siano stati problematici non per colpa di Suning. E' un titolo che premia il lavoro di Conte: un allenatore che diede il via alla rinascita della Juventus ed è andato all'Inter e ha vinto nel modo migliore e nel modo che rende onore agli sforzi della squadra e della società. Marotta, uno dei più grandi dirigenti del nostro calcio, è lì a confermare quanto il lavoro e la programmazione e la capacità di prendere grandi giocatori abbiano ripagato gli sforzi: onore all'Inter, la squadra più forte".