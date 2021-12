Jacobelli: “Serie A, prossimo turno favorevole per le due nerazzurre”

Le considerazioni del direttore di TuttoSport a proposito della bagarre nelle zone nobili di classifica in Serie A

Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, ha parlato di quanto sta accadendo finora nel campionato di Serie A. Queste le sue parole: ”Questo campionato sta avendo un interesse incredibile: mai negli ultimi anni c’erano state 4 squadre in 4 punti a contendersi lo scudetto. Inter e Atalanta in questo momento stanno meglio di Milan e Napoli, che non è proprio fortunato soprattutto a livello di infortuni. Considerando lo scontro diretto tra Pioli e Spalletti, questo turno può essere ulteriormente favorevole alle due squadre nerazzurre”.