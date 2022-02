Jacobs: “Solo una cosa può cambiare le sorti di Lukaku. Gli manca la gioia di giocare”

L'ex compagno di Big Rom all'Anderlecht, ha commentato il difficile momento che sta attraversando l'ex attaccante nerazzurro

Ariël Jacobs , ex compagno di Romelu Lukaku all'Anderlecht, ha commentato il difficile momento che sta attraversando l'ex attaccante nerazzurro. "Lui non vuole farsi mancare niente. La sua motivazione è giocare e segnare il più possibile. L'intervista a dicembre? È andato fuori strada..."

"In quel senso potrei capire la decisione di Tuchel da qualche parte, ma ha avuto effetto? Nella prossima partita tutti gli occhi saranno di nuovo puntati su Romelu. L'unica cosa che aiuterà a cambiare le sorti è fare una buona serie di partite con tanti gol. In questo momento gli manca la gioia di giocare al Romelu. Per fortuna lui è un grande attaccante, uno così esce sempre in testa".