Jacomuzzi (pres Osservatori): “Casadei ha il potenziale per diventare un top”

Carlo Jacomuzzi, direttore sportivo per tanti anni e adesso presidente dell’Aioc, l’Associazione Italiana Osservatori Calcistici, ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche di Casadei. Il talentino nerazzurro è stato protagonista di un'annata strepitosa con la Primavera di Chivu:

«Miretti della Juventus ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore vero. E anche Casadei dell’Inter ha il potenziale per essere un top».