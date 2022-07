Jair compie 82 anni, gli auguri dell’Inter: “Le sue giocate nella memoria dei tifosi”

"Dieci anni in nerazzurro, dopo essere arrivato in Italia nel 1962 dal San Paolo: dieci anni in cui Jair da Costa ha scritto pagine leggendarie della storia dell'Inter, con cui ha collezionato 260 presenze e 69 gol in tutte le competizioni. Reti che hanno contribuito al mito della Grande Inter, come quella segnata contro il Benfica a San Siro che regalò la seconda Coppa dei Campioni consecutiva all'Inter".