"Sfida all'esordio contro la Francia? E' un vantaggio enorme per l'Austria", ne è convinto Marc Janko, ex attaccante

Marc Janko, ex attaccante di Basilea e Sparta Praga tra le altre, con oltre 13 anni di esperienza con l'Austria, ha parlato ai microfoni di APA in vista dell'esordio della Nazionale agli Europei:

"Sfida all'esordio contro la Francia? E' un vantaggio enorme, non mi ricordo l'ultima volta in cui i grandi favoriti hanno avuto vita facile in un match d'esordio agli Europei. Arnautovic? Non credo che farà male anche se dovesse iniziare dalla panchina e poi subentrare. Non c'è dubbio, lui può fare la differenza come l'ha fatta con l'Inter quando entra dalla panchina"