Jiangsu, inizio di ritiro amaro: l’allenatore non si presenta, dei giocatori stranieri…

Il Jiangsu, squadra di proprietà di Suning che si è aggiudicata la vittoria dell’ultimo campionato cinese, ha dato avvio alla preparazione in vista della nuova stagione. Un avvio incerto e amaro, secondo quanto riportato da Titan Sport Plus: “Jiangsu Suning, detentore del titolo, inizia oggi il suo ritiro pre-campionato. Cosmin Olaroiu, l’allenatore, non si è presentato. Nessuno dei giocatori stranieri è tornato. Alex Teixeira se n’è andato. Ferdinando Hippoliti, preparatore atletico, è l’unico allenatore straniero presente”.