All Jiangsu Suning: “Bale era chiuso al 90%. Ma il Real Madrid cambiò idea così”

Intervenuto ai microfoni di The National, Cosmin Olaroiu, tecnico del Jiangsu Suning, ha svelato questo retroscena su Gareth Bale, a detta sua vicinissimo al club in estate: “La chiusura era vicinissima, il club aveva raggiunto un accordo con il suo agente e poi con il Real Madrid: poi non so cosa sia successo nell’ultimo mese. Avevano perso qualche amichevole e quindi cambiato idea. Prima ci dissero che l’avrebbero lasciato andare a zero, noi volevamo prenderlo: poi dissero che avremmo dovuto pagare il suo cartellino. E pagare il cartellino più l’ingaggio era fuori budget, quindi abbiamo cercato altro. Io so che era chiusa al 90%, però cambiò tutto dalla notte al giorno. E il Real Madrid l’ha fatto, non noi”.