Jiangsu, pari-beffa col Guangzhou: la squadra di Suning era avanti 3-1 fino all’89’

Beffa per il Jiangsu Suning nel match valido per l’11° giornata di Chinese Super League: la squadra di Nanchino, avanti 3-1 contro il Guangzhou R&F, si è fatta rimontare negli ultimi minuti di partita e, alla fine, ha pareggiato 3-3. Il Guangzhou è passato in vantaggio al 5′ con il gol su rigore di Saba ma il Jiangsu ha prima pareggiato con Santini e poi allungato in avvio di ripresa con Teixeira ed Eder. La vittoria sembrava ad un passo ma all’89’ è arrivato il 2-3 con l’autorete di Ji Xiang mentre al 92′ il Guangzhou ha trovato il pareggio con Chang Feiya. La squadra di Suning resta seconda in classifica con 19 punti, a -6 dal Guangzhou Evergrande.