Jiangsu sciolto, la Federcalcio cinese: “Rispettiamo la scelta. Grati a Suning per…”

La nota ufficiale della Chinese Football Association: "Siamo grati degli sforzi di Suning per i suoi sforzi per lo sviluppo del calcio"

E' notizia di ieri mattina lo scioglimento del Jiangsu, club cinese precedentemente controllato da Suning. In merito alla cessazione immediata delle attività della società, la Federcalcio cinese ha voluto dire la sua con una nota ufficiale riportata da Titan Sports: "Nonostante ci dispiaccia, rispettiamo la scelta. Con la presente siamo grati a Suning per i suoi sforzi per lo sviluppo del calcio. Continueremo la nostra riforma dei programmi per il progresso del calcio cinese", scrive la CFA.