Jimenez: “L’Inter può vincere lo scudetto, non può sbagliare. Eriksen? Spero che…”

Luis Jimenez, trequartista cileno con una lunga esperienza in Italia con le maglie di Ternana, Fiorentina, Lazio, Inter, Parma e Cesena, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com: “Posso ritenermi un calciatore fortunato, sono sempre riuscito a far coincidere gli obiettivi personali con quelli di squadra. La qualificazione in Champions con Lazio e Fiorentina, gli scudetti con l’Inter e la salvezza di Cesena: sono tutti ricordi che custodisco con affetto“.

“I nerazzurri mi hanno permesso di esordire in Champions League, peccato non essere rimasto con loro fino alla vittoria del Triplete. Con Mourinho avevo un bel rapporto, ma fui io a chiedere di andare al West Ham: ero reduce dall’infortunio più brutto della mia carriera, mi serviva continuità per tornare al top. E all’Inter non l’avrei trovata“.

“A Milano ho giocato con Crespo, Adriano, Cruz, Balotelli… Ibrahimovic, però, è tutta un’altra cosa. Ho conosciuto tanti campioni, Zlatan però è un gradino più su. E non solo per come gioca, ma per tutto quello che è: basta vederlo in campo oggi per farsi un’idea. Ha quasi 40 anni e sembra ancora un ragazzino. Magari corre un po’ meno… però corre bene!“.

“Scudetto? L’Inter ha bisogno di trovare continuità in campionato, quest’anno non si può permettere di sbagliare. Rispetto alle scorse stagioni, la Juve ha perso qualcosa e ci sono diverse squadre che ne potrebbero approfittare. I nerazzurri sono tra queste, hanno fatto un mercato importante e non devono sprecare questa chance“.

Su Eriksen: “Momento no? Non saprei, ci sono tanti fattori che potrebbero incidere sulle sue prestazioni. Il calcio italiano e quello inglese sono molto diversi, anche se la qualità di Christian non si discute. Per il bene dell’Inter, mi auguro che un giorno possa riuscire a convincere Conte: ha tutte le carte in regola per dare alla squadra una marcia in più“.