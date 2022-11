Jacobelli: “Infantino, atteggiamento ipocrita. Ronaldo? Ha offerta importante da…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così del Mondiale in Qatar: “L’atteggiamento ipocrita di Infantino è un vero boomerang, ma quanto fatto dalla Germania è solo l’inizio. Ricordo le sue dichiarazioni quando dice di sentirsi gay, qatarino, lavoratore. Non ha però speso una parola sui lavoratori morti, non ha speso una parola su quanto sta succedendo in Iran dove ci sono stati oltre 400 morti. Bisogna invece risaltare ancora una volta il coraggio della Nazionale iraniana che non ha cantato l’inno e ci vuole coraggio anche considerando che poi dovranno tornare in patria. Le parole di Azmoun sono pesanti, parliamo di un idolo per i giovani iraniani e lo dimostrano gli oltre 5 milioni di follower che ha su Instagram.