EDICOLA CDS – Joao Felix avverte l’Italia. Stasera la noche del Diez

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 24 febbraio 2022 dà ampio spazio all'Europa League

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 24 febbraio 2022 dà ampio spazio all'Europa League. "La noche del Diez", il titolo del taglio alto, in merito a Napoli-Barcellona. La copertina è dedicata alla Champions: "Joao Felix avverte l'Italia. Yaremchuk, gol per l'Ucraina". Spazio alla Juventus: "Allegri, tutti i mali vengono dal centro".