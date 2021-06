Record – Inter, Joao Mario costa un altro milione per lo scudetto. Ecco la cifra totale

Con la vittoria dello scudetto l'Inter ha dovuto riconoscere allo Sporting un altro milione per via dei bonus previsti nel 2016

La telenovela Joao Mario si ripropone nuovamente in questa finestra di mercato. Il centrocampista di proprietà dell'Inter, sembrava a un passo dall'essere acquistato a titolo definitivo dallo Sporting, dopo il prestito di quest'anno. Il club portoghese era vicino a chiudere, ma poi ha ritrattato l'offerta fatta, giocando al ribasso. Così ora il suo passaggio in Portogallo sembra essere quasi sfumato.

L'Inter cerca una sistemazione per Joao Mario, Nizza e Villarreal sembravano interessati al giocatore. Intanto, secondo Record, l'Inter ha dovuto versare nelle casse dello Sporting un altro milione di euro, cifra prevista al momento dell'acquisto nel 2016. Oltre ai 40 milioni per il cartellino, il club nerazzurro ha dovuto pagare 3 milioni di bonus per le 25 presenze in nerazzurro e al termine di questa stagione un altro milione dopo aver vinto lo scudetto. Il tutto secondo i termini del contratto stipulato 5 anni fa, per un totale di 43 milioni di euro.