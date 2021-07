Joao Mario: “Vogliamo entrare in Champions. Jorge Jesus determinante per la scelta”

Durante la conferenza stampa di presentazione al Benfica, l'ex centrocampista dell'Inter ha espresso la sua voglia di scendere in campo

Andrea Della Sala

João Mario è il nuovo numero 20 del S.L. Benfica. Ha firmato fino al 2026 e alla presentazione ufficiale questo giovedì ha visitato il Museo del Benfica – Cosme Damião e lo Stadio da Luz, dove ha posato con l’aquila.

Il centrocampista ha ammesso di essere stato “molto ben accolto da tutti”, riconosciuto l’importanza di Jorge Jesus e Rui Costa per il suo arrivo nelle aquile, trovato un gruppo per “preparare bene le qualificazioni” per l’accesso alla Champions League. Ha rivelato di essere “desideroso di giocare allo Stadio da Luz da giocatore del Benfica”.

“Sono stato accolto molto bene da tutti. Mi hanno fatto sentire a casa e mi sono adattato rapidamente alla squadra e al club, Conoscevo già un po’ le strutture del Benfica, ma sono rimasto molto sorpreso da Seixal, dall’organizzazione che esiste intorno al club e alla prima squadra. Mi sento fiducioso. Le aspettative sono sempre alte al Benfica. Abbiamo già un grande obiettivo che è quello di entrare in Champions League e sono sicuro che la squadra sarà pronta. So anche quanto sia importante per il Benfica vincere di nuovo il campionato”.

Rapporto speciale con Jorge Jesus.

“L’allenatore è stato quello che è riuscito a tirare fuori il meglio da quelle che sono le mie caratteristiche, è una persona che ho sempre ammirato molto per la sua professionalità e il suo lavoro. Ad essere onesto, è stato un fattore determinante nella mia decisione di venire al Benfica. Considerate le idee dell’allenatore, è uno stile di gioco che giova molto alle mie caratteristiche. Da quello che ho potuto vedere in questi primi giorni, è qualcosa a cui la squadra è molto abituata, un gioco supportato, qualcosa in cui mi identifico molto e abbiamo ottimi giocatori per fare una stagione eccellente. Da come l’allenatore prepara la squadra, sono sicuro che i tifosi si godranno il nostro calcio in questa stagione”.

Squadra concentrata sul fare una stagione di successo.

“Ho trovato la squadra che si sta preparando bene per queste prossime qualificazioni alla Champions League. Sappiamo tutti quanto sia importante per il Benfica entrare in questa competizione. Soprattutto, ho trovato un gruppo che vuole davvero dare gioia ai tifosi di nuovo, che vuole vincere il campionato e io sono uno in più per aiutare. Spero che ci riusciremo”.

Un ringraziamento al Presidente Rui Costa.

“Ho trovato un gruppo tranquillo e sereno. Aiuta molto avere sempre con noi la presenza del presidente Rui Costa, dell’allenatore e di Rui Pedro Braz (Direttore Generale). Tutti hanno aiutato la squadra a concentrarsi su queste qualificazioni alla Champions League nel modo migliore. Devo spende una parola per il presidente Rui Costa che è stata la prima persona a contattarmi per venire al Benfica”.