Joao Mario MVP del big match Porto-Sporting. L’ex Inter in testa al campionato

L'ex centrocampista dell'Inter, in prestito allo Sporting, è stato eletto migliore in campo nel pareggio d'alta classifica

L'ex centrocampista dell'Inter Joao Mario, in prestito allo Sporting, è stato eletto migliore in campo nel pareggio d'alta classifica con il Porto. La sfida è terminata 0-0, ma lo Sporting si è confermato in testa al campionato con 55 punti.