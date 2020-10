TS – Joao Mario, non solo il Torino: c’è un ritorno di fiamma. Inter, si lavora alla rescissione di…

L’Inter continua a lavorare sul mercato in uscita e spera di piazzare nelle ultime ore i calciatori fuori dal progetto di Antonio Conte. Tra questi ci sono Kwadwo Asamoah e Joao Mario. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club nerazzurro sta lavorando con l’entourage del calciatore per rescindere il contatto, in scadenza nel 2021.

Per quanto riguarda Joao Mario, oltre al forte interessamento del Torino, nelle ultime ore è tornata viva la pista che porta a un ritorno allo Sporting Lisbona, club da cui l’Inter lo acquistò nel 2016.