GdS – Joao Mario-Sporting, l’Inter non ha il coltello dalla parte del manico. Il motivo…

Il centrocampista portoghese è ancora in attesa di conoscere il suo futuro

Attraverso un focus proposto sul proprio sito, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Joao Mario. Questo l'aggiornamento: "Il portoghese cercato dallo Sporting e ha come unico desiderio quello di restare a casa. La richiesta del club nerazzurro è di otto milioni di euro, da Lisbona non si spingono oltre i cinque e mezzo. Differenza importante, il contratto del centrocampista è in scadenza nel giugno 2022: l’Inter non può rischiare di perderlo a zero tra un anno e potrebbe non avere il coltello dalla parte del manico".