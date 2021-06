Record: “Joao Mario-Sporting, settimana decisiva. Inter ferma sulla richiesta”

Sono giorni decisivi per l'acquisto definitivo del centrocampista portoghese: i dettagli dal quotidiano Record

Adesso o mai più. Si entra nella settimana davvero decisiva per il futuro di Joao Mario allo Sporting Lisbona. Come riporta il quotidiano portoghese Record, infatti, il presidente, il direttore sportivo del club portoghese e l'agente del giocatore Federico Pastorello proveranno in questi giorni a chiudere la trattativa con l'Inter dopo i primi contatti delle scorse settimane. Il club nerazzurro resta fermo sulla richiesta di 7.5 milioni di euro ma lo Sporting ritiene di avere ancora margini di trattativa e proseguirà i colloqui con il club campione d'Italia, forte anche della volontà del ragazzo di restare a Lisbona. Il procuratore continua a trattare con l'Inter, che vuole chiudere al più presto questa vera e propria telenovela.