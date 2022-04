Masala (GdS): “Jolly Inter, occasione d’oro. Ma il derby non finisce stasera”

L'editoriale nell'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport, alla vigilia della sfida tra Bologna e Inter

Alessandro De Felice

"Il derby fa sempre storia a sé, spesso sfugge a ogni logica: di sicuro non finisce stasera". Il match di stasera tra Bologna e Inter, recupero del 20° turno, rappresenta una tappa importante ma non decisiva nella volata scudetto. Ne è convinto Andrea Masala, giornalista de' La Gazzetta dello Sport, che presenta la sfida del 'Dall'Ara' nella rubrica 'Il tema del giorno'.

"Un jolly per l’Inter, l’occasione d’oro per sorpassare ancora una volta il Milan capolista. Può diventare un mercoledì da leoni per i campioni in carica. Giroud li aveva puniti nel derby di campionato a febbraio, subito dopo avevano subito il ribaltone in classifica: per i nerazzurri il ritorno al comando sembrava un miraggio e oggi torna a portata di mano. L’aritmetica include un terzo incomodo, il Napoli che però continua a perdere colpi. Spalletti si è fermato a Empoli, non viene a capo dei sempre più frequenti blackout dei suoi, rischia addirittura di farsi scavalcare da una Juve che va avanti senza mai brillare. Prima fila tutta milanese, quindi derby a oltranza".

"L’Inter ha ripreso quota dopo essersi sbloccata contro la Juve: come se avesse tolto un tappo. Non soltanto ha eliminato dalla corsa una inseguitrice che covava insospettabili piani di rimonta: lo ha ammesso lo stesso Allegri, indicava il posto Champions ma guardava più in alto. I nerazzurri hanno ritrovato spinta, adesso avere una gara in più a disposizione è tanto, tantissimo, con distanze ridotte al minimo. Dopo il rinvio della trasferta di Bologna, la carta del recupero, tenuta in tasca come un tesoretto, non ha portato fortuna. Anzi, Dzeko e compagni hanno disperso punti e certezze, sino a far sorgere un gigantesco dubbio: «Ma sono gli stessi che si sono presi il titolo d’inverno?».

"Ora è primavera e l’Inter rifiorisce. Il programma propone, oltre all’atteso recupero, la trasferta a Udine e l’Empoli a San Siro. Poi però ci sono il Cagliari in Sardegna e la Samp in casa: qui dipenderà tanto dalla piega che prenderà la lotta per la salvezza. Non sarebbe proprio tutto in discesa con due incroci in chiusura contro due pericolanti. Ecco perché la tappa di stasera al Dall’Ara è importantissima".