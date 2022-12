Inter, Inzaghi ha trovato un jolly importante per la seconda parte della stagione

"La soluzione Mkhitaryan mezzapunta diventa ampiamente praticabile per irrobustire il centrocampo senza dover spezzare il triangolo magico Brozovic-Barella-Calhanoglu, che va a ricomporsi dopo tanto tempoc he il croato è stato ai box. Questo facendo comunque salvo il vecchio scenario in cui una delle due mezzali lascia spazio all'armeno per la parte finale di gara. Le condizioni precarie di Lukaku e soprattutto di Correa, tutt'altro che sicuro di un lungo futuro in nerazzurro, rendono questa carta nella mano di Inzaghi un jolly importante per la seconda parte di stagione", spiega Calciomercato.com