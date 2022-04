Jordan: “Stasera la decide Giroud. Grande lavoro di Pioli, merita un trofeo”

L'ex attaccante del Milan, intervistato da Gazzetta, ha parlato della sfida di questa e della lotta scudetto tra Milan e Inter

“Dico Giroud. Se sei un difensore e sai che devi marcarlo, non sei mai tranquillo. Spero segni un’altra doppietta come in Serie A. È uno che magari se ne sta in silenzio per 80 minuti, senza tirare in porta, e poi punge all’improvviso".