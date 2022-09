Sport – Jordi Alba, no all’Inter: resta a Barcellona nonostante l’accordo tra i club

L'Inter e il Barcellona avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento in prestito a Milano di Jordi Alba: è quanto sostiene l'edizione odierna di Sport. Tuttavia, sempre secondo il quotidiano catalano, l'esterno sinistro classe '89 avrebbe rifiutato la destinazione, preferendo rimanere alla corte di Xavi nonostante la possibilità di veder sensibilmente ridotto il suo minutaggio. L'ipotesi Inter è stata valutata sia dal giocatore che dalla sua famiglia, ma alla fine si è deciso di rimandare qualsiasi discorso legato a una eventuale partenza al termine della stagione 2022/23. Jordi Alba è convinto che finirà comunque per giocare, ed è per questo che non vuole muoversi. Il fattore Mondiale in Qatar, in questo momento, non pesa tanto da lasciare il Barcellona.