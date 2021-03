Jorge Jesus: “Gabigol uno dei migliori al mondo. So cosa dico. Non è…”

Per un anno, Gabigol e Jorge Jesus hanno formato una coppia che ha regalato molte gioie ai fan del Flamengo. Il tecnico elogia l'ex Inter

L'allenatore non ha risparmiato elogi e lo ha classificato come uno dei migliori al mondo. "Vuole sempre competere. Non è un caso che Gabriel sia uno dei migliori attaccanti del mondo. So cosa sto dicendo. Non è solo forte tecnicamente, ma anche fisicamente e mentalmente".