Jorginho: “Barella come Kanté? Si somigliano. Mi danno una grossa mano”

Le parole del calciatore dal ritiro della nazionale azzurra

Si è espresso anche a proposito dei suoi compagni di reparto nell'Italia Jorginho, nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio. Queste le sue considerazioni, riportate dall'inviato della Gazzetta dello Sport: "In questo gruppo diamo tutti un contributo, vincere è bello ed è giusto festeggiare senza mai perdere l'umiltà. La prossima partita è sempre la più difficile, la Svizzera è molto organizzata e ha meccanismi consolidati – riflette -. Barella come Kanté? Si somigliano, hanno potenza fisica, corrono per tutti e recuperano palloni per 90 o anche 120 minuti. Mi danno una grossa mano in campo, ma non vedo l’ora di riavere anche Verratti. La filosofia della squadra comunque non cambia. Vogliamo la palla, cerchiamo gli spazi per attaccare e andare avanti".