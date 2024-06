Ormai la trattativa tra Inter e Genoa per Josep Martinez è di fatto conclusa: nei prossimi giorni le visite mediche

Ormai manca sempre meno per la chiusura definitiva dell'operazione Josep Martinez per l'Inter.

Come confermato da La Gazzetta dello Sport di oggi, ad inizio settimana prossima, e con ogni probabilità martedì, ci saranno le visite mediche di rito per il portiere del Genoa che firmerà poi il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi anni. Affare da 13 mln di euro di parte fissa più due di bonus.