GdS – Jovic-Inter? Il Real ha altri piani. Derby in Serie A per aggiudicarselo

La Gazzetta dello Sport di oggi fa luce sul futuro dell'attaccante di proprietà del Real Madrid in cerca di rilancio

Luka Jovic cerca un squadra per rilanciarsi. La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sul futuro dell'attaccante di proprietà del Real Madrid: "E' stato accostato a lungo al Milan lo scorso gennaio e negli ultimi giorni anche all'Inter, ma il Real ha altre idee. I Blancos hanno deciso di lasciare partire il bomber ventitreenne in prestito e cercano un club che possa valorizzarlo al massimo".

L'Italia potrebbe fargli bene: "Qui entrano in scena Genoa e Sampdoria che hanno avviato i dialoghi con l'agente dell'attaccante. Jovic vede di buon occhio la Serie A come prossima meta per rilanciarsi ai livelli del 2019". Il serbo percepisce circa 5 milioni netti ed è ovvio che "a Genova se ne parla solo con un grande sforzo degli spagnoli".