EDICOLA TS – Joya Juve: Dybala subito protagonista con Allegri

Matteo Pifferi

La prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 15 luglio 2021 non parla di Inter. In copertina c'è Dybala: "Joya Juve. Dybala subito protagonista con Allegri nel primo giorno di lavoro alla Continassa. Aspettando gli azzurri campioni d'Europa. E CR7? Nedved è lapidario: "Arriva, arriva". Di spalla spazio alla Copa Maradona: "Ok, Italia-Argentina nel nome di Diego". Si parla anche di calendario: "Napoli-Juve già alla terza. Subito Toro-Dea, Juve-Roma e Lazio-Inter all'ottava. Poi Inter-Juve".

