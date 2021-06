Ex Inter, Juan Jesus offerto al Genoa: valutazioni in corso, ipotesi concreta

Il difensore brasiliano, terminato il suo contratto con la Roma, è alla ricerca di una nuova squada: potrebbe restare in Serie A

Il futuro di Juan Jesus può essere ancora in Serie A: il difensore brasiliano, terminato il suo contratto con la Roma, sarebbe stato offerto al Genoa, club in cerca di rinforzi per il proprio reparto arretrato. Per l'ex Inter situazione in evoluzione: possibili novità nelle prossime settimane.