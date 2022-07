Juan Jesus: “All’Inter e alla Roma, sempre stato professionale. Quest’anno puntiamo…”

Juan Jesus, difensore del Napoli, Dal ritiro di Dimaro, Juan Jesus ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore spiega qual è la differenza tra Napoli e le piazze di Milano e Roma. "Napoli è più simile al Brasile per il calore della gente, che ti fa sentire a casa, in famiglia. Questa cosa è bellissimo. Sono andato a Belo Horizonte ora e la gente è molto simile, così gentile. Ti fa un bell'effetto".

"Una grande squadra deve sempre ambire ai livelli più alti. Siamo arrivati terzi, ora proviamo ad arrivare secondi e magari anche primi. L'anno scorso nessuno parlava del Napoli, parlavano della Roma di Mourinho, dell'Inter, del Milan, della Juventus, ma nessuno del Napoli. Quest'anno proveremo a riqualificarci in Champions League, se possiamo punteremo anche allo Scudetto. Vogliamo fare bene anche in Champions League. Io sono arrivato in semifinale con la Roma ed è un'emozione incredibile".

"Io sono sempre stato professionale, anche all'Inter e alla Roma. Mi dispiace non aver contributo negli ultimi due anni prima di Napoli, ma perché non mi facevano dare il mio contributo. Io voglio stare per tanti anni ora a Napoli, perché sono felice. C'è quest'anno di riconferma, poi vedremo, ma non possiamo terminare poi la storia troppo presto. Ho fatto 5 anni all'Inter, 5 alla Roma e voglio rimanere almeno 5 al Napoli. Sono qui per dare il mio meglio".