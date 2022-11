Juan Jesus: “All’Inter momenti belli e brutti. Mancini voleva tenermi, ma Spalletti…”

Juan Jesus, in un'intervista rilasciata al canale YouTube del Napoli, ha ricordato anche la sua esperienza all'Inter: "Spalletti è uno che mi ha aiutato tanto, è lui che mi ha voluto quando ero all'Inter. Potevo rimanere, Mancini voleva tenermi, mi disse: "Ma tu vai via? Nessuno mi ha detto niente". La Roma erano anni che faceva benissimo, faceva la Champions League, c'era Spalletti che mi ha voluto tantissimo. Sapevo che potevo rimanere, con l'Inter ho un rapporto molto affettivo, è stata la mia prima squadra in Europa, come se fosse la mia prima fidanzata, ho un rispetto enorme per la squadra e per i suoi tifosi. Decisi di cambiare perchè ambivo a qualcosa in più. Ho vissuto momenti belli e brutti, ma sono serviti per farmi crescere, lì sono maturato.

Con Spalletti ho fatto due anni bellissimi alla Roma e se non fossi per lui non sarei a Napoli, mi ha dato un'opportunità importantissima, senza un ma e senza un perché, dopo non aver giocato per due anni alla Roma. Nessuno credeva più in me, ma lui sì. E io penso di aver risposto al meglio, ho fatto le mie migliori prestazioni in carriera. Ringrazierò sempre Spalletti per avermi dato quest'opportunità quando nessuno voleva darmene una".