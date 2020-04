Juary: “Messi? L’Inter potrebbe avere la forza di prenderlo. Lautaro deve restare”

Intervistato da TMW, per Jorge Juary vedere Lionel Messi con la maglia dell’Inter non è impossibile. “Messi è straordinario e l’Inter a mio parere potrebbe avere la forza di prenderlo. Sarebbe eccezionale per la squadra e la tifoseria. Sarebbe anche una bella sfida in Italia con CR7. Lautaro deve in effetti però restare perchè ha fatto ottime cose e può fare di più aiutando la squadra a raggiungere quel traguardo dello scudetto. Lo vuole il Barcellona ma a mio parere i nerazzurri non lo faranno partire“, dice l’ex giocatore nerazzurro.

Come può fare l’ultimo salto di qualità l’Inter?

“Può farlo perchè Conte, Zanetti, Oriali e Marotta stanno facendo un lavoro ottimo, loro sono competentissimi e bisogna credere in quello che stanno portando avanti. L’anno prossimo sono sicuro che l’Inter sarà ancora più forte e potrà lottare ancora di più per lo scudetto. Sono convinto che Conte abbia fatto grandi cose quest’anno ma nella prossima stagione, conoscendo ancora meglio i suoi giocatori potrà fare ancora di più”.

(Tuttomercatoweb.com)