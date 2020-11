Juary: “Inter, col Real si è sentita la mancanza di Lukaku. Su Ramos serviva una spintina”

Jorge Juary, ex calciatore dell’Inter, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha commentato il KO dei nerazzurri contro il Real Madrid. Queste le sue parole: “La squadra di Conte a mio parere è stata anche sfortunata. Ha ragione il tecnico nerazzurro quando parla di dettagli. Peccato perché il gol di Benzema è arrivato quando l’Inter pareva poter passare in vantaggio. Sembrava in grado di mettere la gara sui binari giusti. A mio parere comunque si è sentita la mancanza di Lukaku”.

Lautaro ha fatto ottime cose comunque…

“E’ andato alla grande ma serviva un giocatore come il belga capace di tener palla e attaccare la profondità. Lautaro è una seconda punta, Lukaku il giocatore a cui dare il pallone per far salire la squadra”.

Troppi errori evitabili da parte dei nerazzurri…

“Il primo gol è stato regalato. Quella palla non va messa indietro così. E poi sul gol di Ramos è vero che lo spagnolo è saltato bene lì una spinta o spintina del difensore ci vuole. Sono anche questi i dettagli…”.

La classifica in Champions non sorride…

“E’ vero, ora è assolutamente necessario vincere. Io non sono neanche sicuro che il 3-5-2 sia l’ideale per questa squadra. Ma non posso dire di più perchè non vivo ad Appiano Gentile e in più Conte conosce alla perfezione la sua squadra. E lui sa sicuramente quale sia la formula più giusta”.

In campionato come vede l’Inter?

“Ora vedo una sola squadra da battere, il Milan. Tutte le altre sono uguali a a noi o dietro. I rossoneri hanno fatto acquisti mirati e ora sono quelli da inseguire”.