J. Cesar: “Una volta mi ribellai a Mourinho. Nello spogliatoio c’era una foto…”

Nel corso della serata “Campioni sotto le stelle” organizzata a Biella, Julio Cesar ha raccontato un divertente aneddoto con protagonista José Mourinho. "Sono arrivato nello spogliatoio e c'era la foto di un portiere che indossava una maglietta rossa e di fianco un articolo che spiegava che un portiere con indosso le magliette colorate con i colori più forti, mette in difficoltà l'attaccante che viene indotto a tirare addosso al portiere. Inizialmente non sapevo che era stato lui a mettere questo articolo nel mio armadietto. Lui ha iniziato a dirmi: "Io non riesco a vedere il mio portiere. Io voglio vedere il mio portiere in porta". A Firenze ho sbagliato un'uscita e ci giocavamo lo scudetto con la Roma. Io ero a casa, non sono andato ad allenarmi il giorno dopo e mi chiama Maicon."Guarda che tu la prossima partita giocherai in giallo". Gli ho risposto: "Io non gioco in giallo, anche perché non abbiamo il colore giallo". Volevo affrontare Mourinho perché non ero d'accordo. Torniamo a Firenze a giocare la Coppa Italia".