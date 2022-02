Julio Cesar: “Inter, aver vinto lo scudetto ancora più importante del mercato”

Ad Amazon Prime Video, l’ex portiere nerazzurro Julio Cesar ha parlato così a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Liverpool

Ad Amazon Prime Video, l’ex portiere Julio Cesar ha parlato così prima di Inter-Liverpool: “Il mercato è stato importantissimo. Ma quando vinci, hai la fiducia giusta. L’Inter da tanti anni non vinceva lo scudetto, dopo aver vinto vuoi vincere sempre, si crea un’abitudine. L’Inter ha la fiducia giusta per scendere in campo e penso i nerazzurri dovranno mettere in campo anche tantissima personalità.